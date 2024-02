Inter multata dopo la sfida con l’Atalanta! C’entra Gasperini

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per l’c’è una multa a seguito della partita di ieri sera contro l’Atalanta. L’ha data il Giudice Sportivo: ecco perché. MULTA AL CLUB – L’ha ricevuto un’ammenda di 4.000 € per il comportamento dei propri sostenitori durante la partita contro l’Atalanta di ieri sera. I supporter nerazzurri hanno infatti intonato cori contro, allenatore dei bergamaschi.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Juventus.com - Black and White Stories: Napoli-Juventus, la vittoria scudetto del 1981: In taglio basso, sempre su “La Stampa” del giorno successivo alla vittoria, un trafiletto recita: «Esultano per la Juventus e pagheranno la multa», spiegando che “un rumoroso carosello di tifosi ...tuttojuve

Wanda batte Corona: «Niente flirt tra Nara e Brozovic». Condannato l’ex-paparazzo dei vip: Costa caro a Fabrizio Corona un articolo del 2019 in cui ipotizzava una storia di tradimenti a tinte nerazzurre. L’ex-paparazzo dei vip è stato infatti condannato dal Tribunale di ...leggo

Calcio: Arabia Saudita, per Ronaldo squalifica di un turno e multa per gesto osceno: Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una partita, con una multa di 7.400' euro ... prima di trasferirsi all'Inter Miami l'anno scorso. Ronaldo ha lasciato l'Europa ...lanuovasardegna