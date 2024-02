Inter-Genoa | un assente sicuro +1 in forse | Inzaghi valuta le scelte

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo aver archiviato la pratica Atalanta, in casa nerazzurra si punta già lo sguardo versodel prossimo lunedì. Una gara con une un altro in, dopo la vittoria per 4-0 sui bergamaschi. Simonele sueCONTA DEGLI ASSENTI – In seguito al 4-0 perentorio contro l’Atalanta, in casa nerazzurra si guarda già a. Sfida che Simonedovrà affrontare con un, ovvero il diffidato Alessandro Bastoni che, nella sfida contro gli orobici, ha preso il cartellino giallo dovendo così scontare un turno di squalifica nella prossima giornata. Con Francesco Acerbi ancora alle prese con il recupero dal suo ...

