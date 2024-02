Inter-Genoa | si va verso l’ennesimo pienone! Il dato sui biglietti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’vola in campionato: dopo il 4-0 al Lecce, i nerazzurri hanno battuto con lo stesso punteggio l’Atalanta nel recupero della ventunesima giornata di Serie A portando a +12 il vantaggio sulla Juventus e +16 quello sul Milan. Lunedì 4 marzo Lautaro Martinez e compagni affronteranno ila San Siro: la società nerazzurra spingeun altro sold-out! PROSSIMO IMPEGNO – L’di Simone Inzaghi ha conquistato l’undicesima vittoria in altrettante partite disputate nel 2024: praticamente una macchina da guerra. Dopo le quattro reti rifilate al Lecce, ne sono arrivate altre quattro contro l’Atalanta in un San Siro sold-out. La società nerazzurra adesso guarda a lunedì 4 marzo, quando al Meazza arriverà ildi Alberto Gilardino., si va ...

Inter-Genoa non si giocherà nel weekend ma è un dettaglio che a Inzaghi non interessa. La probabile formazione nerazzurra è sempre la migliore possibile, al ... (inter-news)

Quattro giorni a Inter-Genoa e per Gilardino oggi una doppia seduta di allenamento. L’allenatore rossoblù ha certificato un rientro in gruppo di un titolare, ... (inter-news)

Qui Genoa - Buone notizie per Gilardino: Vasquez si è allenato con il resto del gruppo: Inter e Genoa si sfidano lunedì 4 marzo a San Siro per il posticipo della 27esima giornata di Serie A. La partita è in programma alle 21 e sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. I nerazzurr ...informazione

G. SPORTIVO, A. Bastoni squalificato e multa all'Inter: ha inflitto una giornata di squalifica al giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni, che era diffidato e salterà quindi il match di lunedì sera contro il Genoa. Ammenda di 4.000 euro all'Inter "per ...firenzeviola

Calciomercato Genoa, rinnovato il contratto a Frendrup: Il Genoa ha comunicato, anche in vista della situazione di calciomercato, il rinnovo contrattuale di Morten Frendrup. Il comunicato IL COMUNICATO – Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con ...calcionews24