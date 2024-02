Inter | ecco il main sponsor | accordo con Betsson! Cifre importanti – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ha trovato il nuovoper la prossima stagione e non si tratta di Qatar Airways. Il club nerazzurro, come riporta sportmediaset.it, ha raggiunto uncon il colosso svedese del betting Betsson che frutterà una cifra importante. Rimane solo da capire con quali modalità avverrà laizzazione per via del Decreto Dignità: deroga del Governo in arrivo?IN ARRIVO – L’vola in campo e di conseguenza anche fuori dal campo, con le ultime notizie relative alla situazione economica che fanno ben sperare per il futuro. Inoltre, il club nerazzurro ha trovato lodi maglia per la stagione 2024/25 e non si tratta di Qatar Airways. La notizia era già nell’aria da qualche settimana, adesso i rumors si fanno sempre più ...