Inter | dopo l’Atalanta attenzione agli infortunati | le condizioni di Davide Frattesi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 febbraio 2024 – Il giornola vittoria dell'in casa contro l'Atalanta, l'in casa nerazzurra è soprattutto sulledi. Il centrocampista si è fermato nel corso del secondo tempo, al 74', per una contratturaadduttori. LediEra entrato dodici minuti prima, tempo minimo ma sufficiente per andare nuovamente a segno siglando il definitivo 4-0. Stamattina, secondo quel che trapela da Appiano Gentile, il giocatore sta molto meglio. Ha svolto un lavoro personalizzato, ma non è detto che venga sottopostoesami strumentali. Si deciderà domani a seconda delle sensazioni del giocatore e dello staff medico. Dovessero ...