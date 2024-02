Inter | con o senza pressione non importa | corsa impressionante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nonse l’, in questa stagione, sia tallonata da un’inseguitrice o se corra da sola. La concentrazione e la consapevolezza della squadra restano immutate, indipendentemente dagli avversari. NON CAMBIA NULLA – Una delle curiosità legate all’– anche in vista del recupero contro l’Atalanta – era capire se il grosso distacco dalla Juventus potesse in qualche modo intaccare gli stimoli e la concentrazione della squadra. Curiosità a cui i nerazzurri hanno risposto con un perentorio 4-0 infrasettimanale, nel recupero della ventunesima giornata non giocata per l’impegno in Supercoppa Italiana. A dimostrazione che nonchi sia l’avversario e nonse la seconda in classifica sia a un punto o a dieci. L’continua infatti a mantenere ben salda la concentrazione ...