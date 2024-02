Inter-Atalanta | poker… Di poker! Striscia impressionante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha visto la squadra guidata da Simone Inzaghi imporsi per quattro reti a zero. Un altro poker che prosegue un’aperta ormai quattro partite fa. POKER DI POKER – Dopo le gare contro Roma, Salernitana e Lecce, anche l’cade vittima dell’uragano. Che cala un altro poker. Il quarto consecutivo. Esatto, nelle ultime quattro giornate non è mai infatti accaduto che la squadra di Simone Inzaghi segnasse meno di quattro reti, a partire dal 2-4 contro i giallorossi allo stadio Olimpico. Un altro dato che sottolinea quando l’stia dominando in lungo e in largo questo campionato, con 69 punti conquistati in 26 partite, un +12 sulla seconda (Juventus) e +16 sulla terza (Milan), con tanto di miglior difesa (12 gol subiti) e ...