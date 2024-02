Inter-Atalanta | due otto e tante stelle Sorride Inzaghi | le pagelle – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)4-0, recupero della ventunesima giornata di campionato Altrepositive per i nerazzurri di Milano che portano a casa tantissimi 7 e due, come analizzato dall’edizione odierna di Tuttosport. NUMERI –4-0. Fioccano i sette in pagella, con Lautaro Martinez che come di consueto guida i suoi. Yann Sommer si porta a casa un 6 con alcune sbavature nella ripresa. 6.5 per Benjamin Pavard che prima si perde l’atalantino sul gol annullato ma poi regala a Lautaro Martinez la palla del raddoppio. 6.5 per Stefan De Vrij che ha avvio al rilento ma poi sale di livello. 7 per Alessandro Bastoni che si diletta a fare il regista basso, dimostrando la sua classe in assenza di Calhanoglu. Poi prende l’ammonizione a partita finita e non ci sarà con Genoa per ...