Inter-Atalanta 4-0 | l’impeccabile Darmian! Fioccano i 7 | pagelle ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ennesimo trionfo dell’, che ieri ha spazzato via anche l’con un altro e sonoro 4-0. I nerazzurri fanno 11 vittorie consecutive. Darmian protagonista. Ledel Corriere dello Sport.? L’fa 11 vittorie di fila e +12 di distacco dalla Juventus seconda. Marcia inarrestabile della squadra di Simone Inzaghi, che ieri ha strapazzato l’con un altro 4-0: il terzo consecutivo in campionato dopo quelli a Salernitana e Lecce. Insomma, questa squadra è infermabile. Il Corriere dello Sport ha stilato ledella partita che si è disputata a San Siro.i 7, ben cinque: Darmian, che si è preso anche il lusso di sbloccare il match, Barella, Dumfries, Mkhitaryan e Dimarco tra i marcatori. Mezzo punto in meno per de ...