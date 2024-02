Inter | aperto nuovo store a Milano! Presenti Bisseck e altre leggende

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’evento dedicato alla scoperta del terzonerazzurro a Milano, è stata l’occasione per riunire tanti volti della famiglia. Presente Yann, ma anche alcune giocatrici dell’Women e due ex– “Dopo l’inaugurazione nel mese di dicembre, giovedì 29 febbraio è andato in scena l’evento “Exploring Together:Castello”. Una serata dedicata alla scoperta del terzodi Milano che ha regalato a tutti gli ospitisorprese ed emozioni all’insegna dei colori nerazzurri. In apertura, il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello e Lorenzo Forte, CEO Fanatics Italy, hanno accolto tutti i, raccontando le peculiarità del ...