Inquinamento in Lombardia Paolo Capone | Leader UGL | “Serve approccio responsabile e non ideologico a tutela di lavoratori e imprese”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “È fondamentale intervenire sul tema dell’privilegiando une non. In tal senso, è condivisibile l’ordine del giorno approvato a maggioranza dal Consiglio regionale dellache chiede alla giunta di negoziare con l'Unione europea misure anti smog

Milano , 20 febbraio 2024 – L’allarme Inquinamento ha fatto scattare misure speciali a Milano e in Lombardia da oggi. Il superamento dei livelli di PM10 per 4 ... (ilfaroonline)

L’emergenza inquinamento in Lombardia continua ad animare il dibattito politico. Dopo che ieri mattina il presidente della regione Attilio Fontana , nel corso ... (lanotiziagiornale)

Ucraina, la guerra causa Inquinamento e danni ambientali: Lo rivela uno studio che ha stimato l’Inquinamento generato in un anno e mezzo di conflitto. 150 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica e altri gas serra dispersi in atmosfera in 18 ...ansa

“Vietato respirare”. Sabato la protesta a Milano contro l’Inquinamento record in Lombardia: La pioggia ha ridotto le polveri nell'aria, ma i dati dei primi due mesi dell'anno sono preoccupanti. Un'alleanza di quaranta associazioni chiede risposte vere ...varesenews

Incendio nel deposito di imballaggi plastici, allerta Inquinamento: "State a casa con le finestre chiuse": A Cavaione, frazione di Truccazzano (Milano), è allerta Inquinamento per l'incendio che ieri 28 febbraio ... tecnici di Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Lombardia col gruppo ...today