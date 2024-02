Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per il 2024 arriva undell’da 1.500per leitaliane: ecco di cosa si tratta.Psicologo dell’(credits LavoroXTe) – Ilcorrieredellacitta.comNuoviper questo 2024 da parte dell’per alcune fasce di. La novità per diversi nuclei familiari italiani è arrivata con la circolare 34 di quest’anno, che di fatto stabilisce le modalità e i requisiti per accedere a uneconomico. Tale aiuto si rivela come un contributo economico di 1.500, con soldi utili per sostenere le visite dallo psicologo. Ildell’per le...