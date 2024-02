Infortunio Theo Hernandez | brutto ko per il terzino del Milan Le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024), botta in allenamento per il francese: cosa filtra verso la Lazio. Le condizioni deldelCome riportato da Peppe Di Stefano a SkySport, ildelha subito una piccola botta al piede e verrà valutato nella giornata di domani. Staremo a vedere come si evolverà la situazione per quanto riguarda il suo, ma nel caso il ragazzo non dovesse farcela sono pronti sia Calabria che Florenzi.