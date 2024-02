Infortunio Pereyra | Cioffi è ottimista sul rientro

(Di giovedì 29 febbraio 2024): dopo aver saltato le ultime tre partite il ‘Tucu’ sembra vicino alin vista della Salernitana Dopo aver saltato le ultime tre partite a causa di unmuscolare, in casa Udinese cresce l’ottimismo per il recupero del ‘Tucu’. L’argentino, come riportato da la Gazzetta dello Sport, aveva accusato dei fastidi durante la sfida con il Monza e aveva saltato Juve, Cagliari e Genoa. Il problema però sembra rientrato eè pronto ad affidargli una maglia da titolare al posto di Ehizibue in vista della sfida salvezza contro la Salernitana.

