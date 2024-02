Infortunio Frattesi | le condizioni del centrocampista | fissato il rientro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo il gol,ha rimediato unnel match valido per il recupero di campionato contro l’Atalanta. Ecco come sta L’di Davideha tenuto i tifosi dell’Inter con il fiato sospeso. L’ex Sassuolo aveva appena segnato un gol contro l’Atalanta, ma ha dovuto immediatamente chiamare il cambio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non dovrebbe essere nulla di grave. Sospiro di sollievo per Inzaghi dato che lavrebbe riportato solamente una contrattura all’adduttore, da valutare nelle prossime ore.dovrebbe dunque saltare solo il posticipo del lunedì contro il Genoa.