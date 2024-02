Infermiere ucciso con 30 coltellate | la compagna confessa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - Rosa Comito, 60 anni, che l'altra notte hail compagno Tiziano Colombi,di Vercelli, di due anni più giovane, è in carcere nella casa circondariale di Biliemme. Nel tardo pomeriggio di ieri la donna è stata sentita per l'interrogatorio di garanzia dal magistrato titolare dell'indagine, la sostituta procuratrice Mariaserena Iozzo. Comito avrebbe ammesso tutto: l'arresto e' stato convalidato. Gli inquirenti mantengono il più assoluto riserbo, ma dalle indagini - condotte dalla Squadra Mobile di Vercelli - alcuni particolari emergono, e descrivono una scena agghiacciante: sul corpo di Colombi sono state rilevate oltre trenta ferite, tutte inferte con un coltello da cucina. L'esame sommario del medico legale ha rivelato che l'uomo ha cercato di difendersi, nel piccolo spazio tra la cucina e il salotto dell'appartamento dell'Atc in ...

