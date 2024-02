Individuale femminile Oslo 2024 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A che ora e come seguire l’di, gara sulla distanza dei 15 km valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Si compete nella storica Holmenkollen Ski Arena e in casa Italia i riflettori sono tutti su Lisa Vittozzi, reduce dalle quattro medaglie iridate (un oro e tre argenti) vinte a Nove Mesto ed in piena corsa per tentare di aggiudicarsi la Sfera di Cristallo. Insieme a lei anche altre cinque azzurre: Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi. Le grandi favorite per la vittoria, oltre alla fuoriclasse sappadina, sono la padrona di casa Ingrid Landmark Tandrevold, le transalpine Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon e la svedese Elvira Oeberg. Temibili anche l’altra norvegese Juni Arnekleiv, ...