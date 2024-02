Indicare calorie nei menu può ridurre morti cardiovascolari | studio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024)leneipuòleper malattie. A suggerirlo è unocondotto in Inghilterra da ricercatori dell'University of Liverpool. Si tratta delle prime stime dell'impatto dell'attuale legislazione sull'etichettatura dellenel Paese, norme che si applicano solo alle grandi attività di ristorazione extra domestica. Le stime in questione suggeriscono