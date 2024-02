Indagine Sec su OpenAI | investitori tratti in inganno? Guai per Altman

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Securities and Exchange Commission (SEC), la "Consob" statunitense, ha messo nel mirino, la società madre di ChatGPT, e in particolare le comunicazioni fornite dall'amministratore delegato Sam. L'obiettivo? Chiarire se gli, inclusi quelli nel mercato "privato" dei capitali, siano statiin. Segui su affaritaliani.it

La Securities and Exchange Commission (SEC), la "Consob" statunitense, ha messo nel mirino OpenAI , la società madre di ChatGPT, e in particolare le ... (affaritaliani)

Al setaccio le comunicazioni interne dell’amministratore Sam Altman come parte di un’ indagine per verificare se gli investitori della società siano stati ... (ilsole24ore)

OpenAi: Sec indaga se ceo Sam Altman ha ingannato investitori (Wsj): L'Indagine nasce dalla decisione di novembre di licenziarlo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 feb - La Sec sta esaminando le comunicazioni interne del ceo di OpenAI, Sam Altman, nell'ambito ...borsa.corriere

Il piano Eni sui biocarburanti in Africa “è fermo al palo”, secondo un’Indagine: Un’Indagine sui biocarburanti di Eni in Kenya e nella Repubblica del Congo mostra come l'azienda sia in difficoltà nel raggiungere la carbon neutrality.lifegate

All'esame della Sec OpenAi e le comunicazioni di Altman: La Securities and Exchange Commission sta esaminando le comunicazioni interne dell'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, nell'ambito di un'Indagine volta a stabilire se gli investitori della ...ansa