(Di giovedì 29 febbraio 2024) Reggio Emilia, 28 febbraio 2024 - La Procura ha ottenuto l'aggravamento della misura cautelare, ovvero il, ma la difesa preannuncia già ricorso in Cassazione. La battaglia legale è scaturita su un episodio di criminalità che ha colpito la zona dellaferroviaria. Nel tardo pomeriggio del 7 gennaio, un uomo era stato aggredito da due giovani che, dopo aver cercato di farsi pagare birre, lo avevano picchiato con calci e pugni e gli avevano rubato il cellulare. La persona colpita aveva chiamato la polizia di Stato, che era arrivata ine aveva raccolto la sua testimonianza, Grazie al sistema satellitare del telefono, i due presunti autori sono stati individuati qualche minuto dopo dagli agenti delle volanti e arrestati per l'ipotesi di reato diaggravata in concorso: si tratta di un 27enne e ...

Sono 4 le persone indagate per la morte della piccola Valentina, la neonata morta dopo il parto all'ospedale Santo Spirito di Roma . L'accusa è di omicidio ... (fanpage)

Un giro da 20 milioni con il bonus facciate. Lavori mai eseguiti e crediti incassati e spediti all?estero, in Lituania, in Regno Unito e anche in Cina. Sono 71 ... (quotidianodipuglia)

Indagati per rapina in stazione, disposto il carcere: Reggio Emilia, 28 febbraio 2024 - La Procura ha ottenuto l'aggravamento della misura cautelare, ovvero il carcere, ma la difesa preannuncia già ricorso in Cassazione. La battaglia legale è scaturita s ...ilrestodelcarlino

Il maxi-processo che segnò la svolta nei soccorsi in mare: Complessivamente sono 21 gli Indagati – tra professionisti del mare, attivisti e operatori umanitari – per le modalità con cui hanno soccorso migliaia di naufraghi in fuga dalla Libia tra il 2016 e il ...ilmanifesto

Fastweb e Vodafone It: fusione da 8 miliardi: Il colosso svizzero Swisscom, che controlla Fastweb, ha presentato un’offerta da 8 miliardi a Vodafone per le sue attività italiane. Il negoziato è in fase avanzata. Dalle nozze nascerà il primo opera ...ilfattoquotidiano