Incontro con l’autore in biblioteca

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Proseguono gli incontri promossi dall’assessorato alla Cultura con gli autori del territorio che raccontano e presentano storie, romanzi o saggi capaci di far emergere curiosità, domande e personaggi che hanno lasciato ricordi. Il prossimo appuntamento di "con" è previsto per oggi, alle 20:30, presso lacivica di via Brisa con "Al principio ci fu Pio Rame", un viaggio familiare tra storia, teatro, arte e territorio. Laura Fusaro, scrittrice e docente dell’istituto Torno di Castano Primo, presenterà il suo libro, frutto di un progetto di ricerca. Pio Rame è il nonno di Franca Rame.