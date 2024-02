Incontro con l'Anas. Mappa dei lavori futuri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Anas incontra l’amministrazione aullese per pianificare iinterventi. Ieri mattina Stefano Liani, direttore generale del compartimento e altri tecnici Anas hanno incontrato il sindaco Roberto Valettini e alcuni componenti dell’amministrazione per ascoltare richieste e promuovere progetti. Un intervento importante interesserà Pallerone con la permuta di strade comunali con strade a oggi statali. In particolare via Guido Rossa, oggi comunale, diventerebbe statale mentre la strada statale che attraversa il paese diventerebbe comunale. In seconda battuta un tratto della statale 63, cioè via del Popolo, dovrebbe diventare di competenza comunale, mentre la strada che porta alla stazione ferroviaria diventerebbe di competenza statale. Anas si è dimostrata interessata e l’iter è stato avviato dagli uffici comunali. Durante l’si è parlato ...