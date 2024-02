Incentivi a medici e infermieri che tornano in Italia | il ministro valuta la proposta di Patriarca Fi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “L’estensione deglifiscali, previsti per cervelli in fuga che ria lavorare e a vivere in, anche ache hanno deciso di lasciare il nostro Paese, è la strada giusta per affrontare la grave crisi della carenza di organici nella sanità. Ringrazio ildella Salute, Orazio Schillaci, per aver colto con sensibilità e attenzione questo tema sollevato nel mio ultimo question time alla Camera, e per aver condiviso la fattibilità di tale possibile soluzione”. Lo dichiara Annarita(Forza), componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati e membro della commissione Affari sociali, firmataria del question time sulla “fuga dei cervelli” dall’discusso ieri ...