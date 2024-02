Incendio Truccazzano oggi | brucia ancora l’azienda di materiale plastico Allarme per l’aria | si teme contaminazione alimentare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024)il grande capannone della ditta di stoccaggio imballaggi plastici Arcadia. Dal primo pomeriggio di ieri il deposito in via Guido Rossa, a ridosso della Rivoltana, è avvolto dalle fiamme e solo grazie all’infaticabile lavoro di oltre nove squadre di vigili del fuoco si è evitato che l’potesse propagarsi alle aziende vicine, tra cui una di prodotti farmaceutici. Secondo le previsioni iniziali la notte sarebbe dovuta servire per spegnere gli ultimi focolai, ma così non è stato. E stamani si notanolingue di fuoco provenire dal deposito, sebbene molto più contenute rispetto alle immagini viste ieri. La situazione è sempre a rischio, qualora dovesse soffiare il vento, ma al momento resta controllata. I vigili del fuoco resteranno al lavoro ...