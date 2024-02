Incendio in un cantiere davanti all’ex mercato ittico di Napoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti in piazza Duca degli Abruzzi. All’interno di unposto dinanziè divampato unche ha interessato alcune tubature di plastica. L’, spento dai vigili del fuoco, non ha causato feriti. Indagini in corso per chiarire la matrice e la dinamica. Non si esclude alcuna ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

