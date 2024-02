In vendita le case popolari Maxi piano di cessione di Erp | 500 immobili da alienare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Erp vende i vecchiper fare cassa e finanziare così i nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica. La pratica riguarda tutta la provincia per quasi 500che saranno messi sul mercato e già il 4 marzo arriverà in discussione al consiglio comunale di Massa con il voto favorevole di tutti i membri della commissione consiliare competente. Inoltre ci sono altri 360a uso non abitativo, compresi in edifici Erp o aree di pertinenza. Si tratta di una sorta didi razionalizzazione, come peraltro previsto dalla relativa legge regionale del 2014 che stabilisce, in particolare, le condizioni di alienabilità degli alloggi e le direttive ed i criteri per la formazione delle proposte di piani di. Undiera stato già ...

