In tanti ai funerali di Alessio Cini | l’uomo ucciso e bruciato ad Agliana

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prato, 29 febbraio 2024 - Impossibile, per la piccola chiesa di Sant'Ippolito di Galciana, riuscire a contenere tutti coloro che sono accorsi per salutare per l'ultima voltal’8 gennaio scorso davanti alla sua casa alla Ferruccia, ad. La cerimonia funebre, tenutasi nel pomeriggio odierno e celebrata da don Paolo Bini, ha visto la presenza di oltre un centinaio di persone, fra cui la figlia 14enne Vittoria, l'ex moglie Katiuscia Carrone, amici e conoscenti del circolo circolo Arci doveandava ogni giorno e di cui era stato presidente, quelli del gruppo ciclistico "La Ferraglia" di cui era stato uno dei componenti più attivi, e i colleghi della ditta Microtex, a cui il 58enne ha dedicato buona parte della sua vita. Profondo il dolore della comunità, ancora scossa ...