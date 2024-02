(Di giovedì 29 febbraio 2024) Uno spettacolo teatrale che esplora il potere e le conseguenze delle menzogne. Un viaggio emozionante attraverso la verità e la finzione, un’indagine sotto forma di dialogo nelle infinite varianti del vero e del falso, i cui confini spesso si confondono. È quello che verrà portato inoggi alle 21 dagli attori Gabriele Sannicandro e Ornella Del Brutto sul palco del Teatro degli Eventi di via Caravaggio a Lissone. A essere proposta sarà lapilota dello spettacolo “La“, dello scrittore e drammaturgo francese Florian Zeller. Sarà una rappresentazione particolare, con l’interpretazione del primo atto dell’opera: sarà poi ilin sala aresi concluderà. Ingresso libero. F.L.

In scena la menzogna. Decide il pubblico come andrà a finire: Uno spettacolo teatrale a Lissone esplora il tema delle menzogne, con attori che mettono in scena il primo atto di "La menzogna" di Florian Zeller, lasciando al pubblico decidere il finale.ilgiorno