In panchina si è seduto il portiere Paolo Vismara

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La formazione di serie C continua a fornire giocatori per la prima squadra. Dopo Bonfanti, Cissè, Cortinovis, Del Lungo, De Nipoti, Diao Mendicino e Palestra anche il 21ennebergamascoha fatto la sua prima presenza inin serie A come terzo al posto dell’infortunato Francesco Rossi. Fab.Car.

Napoli, Pioli nuova idea per la panchina: Conte al Milan può liberare il tecnico rossonero: Il Napoli è alla ricerca del prossimo allenatore da far sedere in panchina dalla prossima stagione, con Conte sempre più vicino al Milan Pioli diventa un’idea che stuzzica particolarmente la società ...tag24

La Stampa - Federico Chiesa, che fine hai fatto I fischi dello Stadium, il futuro appeso ad un filo, la Juventus è preoccupata: Le mani sul volto, seduto in panchina: è questa l'immagine chiave della partita contro il Frosinone di Federico Chiesa. Lo sguardo spento, quasi sconsolato, il volto scuro, il capo chino. I fischi ...ilbianconero