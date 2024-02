In nome della leggerezza ci stiamo scolando anche il futuro. Ecco come (non) invecchieranno i vini di oggi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Coravin ci prende la mano. In cantina, "pizzichiamo" con il diabolico ago elettronico una sfilza di vecchie annate. Partiamo dal 1989 fino ad arrivare alla gloriosa 2010, completando un bel giroPenisola. Tra le tante, incontriamo l’iconica etichetta gialla di Valentini, la rossa di Giacosa, lo stemma con la rosa dei venti del Sassicaia, il melograno sul Granato di Elisabetta Foradori. Isono tutti ancora molto integri, a tratti duri, ben lontani dal compimento. I tannini, in particolare, sono ancora scalpitanti nei rossi, con un legno che ha sapientemente compattato e fissato la struttura del vino. L’invecchiamento procede da manuale, lento e graduale. Tutto e subito Impossibile non fare confronti con il presente. Uno dei segnali più evidenti del nostro tempo è l’impazienza. Tutti, ma proprio tutti, iprodotti ...

Ormai non si parla d’altro. Il Volo sta vivendo una crisi che potrebbe portare i tre tenori a decidere di troncare il rapporto e di optare per una carriera da ... (movietele)

È tornata Altera: gli FPGA di Intel fanno parte di una società indipendente: In estrema sintesi, rendere la divisione PSG indipendente sotto il nome di Altera, appoggiandosi alle tecnologie ... 670 nuovi licenziamenti, chiuso lo studio della campagna di Battlefield Arrivano le ...hwupgrade

Piccoli complimenti, grandi emozioni, quei gesti minimi che ci fanno stare meglio: In occasione della Giornata mondiale del Complimento l' 1 marzo ... piccolo cavolo”, è comunemente utilizzata per esprimere dolcezza e affetto. Infatti, il nome “chou” in Francia si usa, oltre che per ...ansa

Il Pd di Desio: "L'Amministrazione Gargiulo mette la museruola ai Comitati di quartiere": "Una proposta calata dall’alto - fa notare il segretario, Filippo Violante, a nome del partito desiano - che non rispecchia ... Molteplici le reazioni della comunità desiana rispetto alla bozza di ...primamonza