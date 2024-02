In Italia circolano più di 40 milioni di auto, ma molte sono vecchissime. Una su quattro ha più di 18 anni: per la prima volta sopra i 40 milioni Stiamo parlando dell’anzianità media del parco auto circolante in Italia: la media è salita fino a 12,5 anni. Un aumento leggero rispetto al 2022 - era di 12,2 ...dmove

L'Italia ha un parco circolante sempre piiù vecchio: Secondo l'ultima analisi dell'associazione delle Case estere, sulle strade Italiane circolano oltre 40 milioni di vetture: l'età media è di 12,5 anni e il 23,2% ha oltre 18 anni ...quattroruote

Non solo BYD: il governo tratta anche con Tesla per una fabbrica in Italia. E le difficoltà in Germania ci aiutano: E decisione di cui, è questa l’idea del ministro, potrebbe beneficiarne l’Italia. L’UE è pronta ad imporre dazi sulle elettriche cinesi. L’ultimo atto di Ursula Von der Leyen circolano infatti ...dmove