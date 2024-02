In Francia l’aborto sta per diventare “diritto irreversibile”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inpotrebbeuncostituzionale: con 267 voti a favore e 50 contrari, ieri 28 febbraio 2024 il Senato francese ha votato a favore dell’inserimento nella Costituzione di un articolo che determinerà ildelle donne di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza. Un voto non scontato, considerata la maggioranza di centro e di destra del Senato francese. “Questa sera il Senato ha scritto una nuova pagina dei diritti delle donne, questo voto è storico – ha commentato il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, come si legge sul Corriere della Sera –. Saremo il primo Paese al mondo a sancire nella Costituzione la libertà delle donne di controllare il proprio corpo. Questo voto ribadisce sostanzialmente a chi non lo sa ancora che le donne nel nostro Paese ...