In Europa c’è l’alternativa centrista Ma lavorare con Conte è impossibile Parla Marcucci

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’elezione di Alessandra Todde a governatrice della regione Sardegna fotografa una situazione nella quale lo spazio per” è sempre più ridotto. Il testa a testa è stato tra lei e il candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Paolo Truzzu. Per Renato Soru le urne hanno consegnato un risultato modesto: poco più dell’8,5%. Ebbene, all’indomani dellla vittoria – benché di misura – dell’asse giallo-verde, i primi a interrogarsi sono stati proprio i centristi. A questo punto, in uno scenario così polarizzato, c’è ancora posto per una realtà che appare sempre di più frastagliata, lacerata da personalismi e divisioni interne? Lo abbiamo chiesto ad Andrea, presidente di Libdem ed ex capogruppo del Pd in Senato. Calenda questa mattina ha detto chiaramente che non c’è più spazio per candidati terzi. La ...