In arrivo le interrogazioni | Ora il Governo chiarisca

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Numerose le reazioni del mondo politico, all’indomani delle parole di Rino Rappuoli sulla fase di stallo del Biotecnopolo. Il deputato Pd Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale e fresco commissario dell’Unione comunale, annuncia il deposito di un’interrogazione alla Camera insieme a Emiliano Fossi, Chiara Braga, Marco Furfaro, Roberto Speranza, Simona Bonafè, Laura Boldrini, Federico Gianassi, Christian Di Sanzo, Arturo Scotto e Marco Simiani. Un atto analogo sarà verrà presentato anche al Senato da Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli, parlamentari Pd. "I quasi 400 milioni di euro stanziati da tempo per il Centro Biotecnopolo di Siena sono stati bloccati dalMeloni – afferma Sarracino – e rischiamo di perdere scienziati di livello mondiale come Rino Rappuoli e il premio Nobel Giorgio Parisi che fanno parte della governance della ...

