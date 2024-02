“Imbarazzante” Grande Fratello | Signorini è stato avvisato Una notizia così brutta non se l’aspettava

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La 40esima puntata delandata in onda il 28 febbraio con il verdetto del televoto tra Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Entrata un mesetto fa insieme ad Alessio Falsone, Simona Tagli è stata salvata dal pubblico ma non è stata unasorpresa visto che era sostenuta da tutto il fandom di Beatrice Luzzi, già in finale da lunedì. Salvi anche il modello Federico Massaro e Paolo. Rimasti Alessio Falsone e Massimiliano Varrese, quando tutti erano convinti che a salvarsi sarebbel’attore, c’èun vero e proprio colpo di scena. Il pubblico delha deciso di salvare il nuovo concorrente e quindi di mandare al televoto eliminatorio Massimiliano ...