Iliad lancia il VoLTE per i clienti business | a breve per gli utenti consumer

Iliad lancia una nuova opzione mensile che offre 5 giga da utilizzare negli Stati Uniti e in Canada: ecco come funziona e come attivarla. L'articolo Iliad ... (tuttoandroid)

Iliad lancia FLASH 180 2024 , una nuova offerta ricca di giga in 5G, e adegua le quantità di giga per il roaming UE di tutte le sue tariffe. L'articolo Iliad ... (tuttoandroid)

Iliad lancia il servizio VoLTE per i clienti business: Finalmente è arrivata la tanto attesa notizia: Iliad ha attivato il servizio VoLTE per i clienti business. Grazie a questa modifica le chiamate vocali vengono trasmesse sulla rete 4G, anziché sulla 3G ...hdblog

Vodafone Italia, dopo il no a Iliad arriva il sì a Swisscom: trattative in corso: Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di ...hdblog

Iliad, la nuovissima FLASH 200 sta terminando: FATE PRESTO: Proprio per questa motivazione qui, diversi operatori hanno deciso di passare al contrattacco, lanciando le loro offerte migliori ... questi provider un operatore in particolare, ovvero Iliad. Questa ...tecnoandroid