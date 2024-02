Ilary Blasi | rivelato quanto ha venduto il libro Che Stupida

Selvaggia Lucarelli punge Ilary e svela quante copie del suo libro sono state vendute: Poche parole e un numero sono bastati a Selvaggia Lucarelli per "pungere" Ilary Blasi e l'andamento vendite del suo libro 'Che Stupida'.donnaglamour

Francesco Totti e Noemi Bocchi, Look griffati per il red carpet di coppia: quanto hanno speso: In una delle loro rare apparizioni mondane, Francesco Totti e Noemi Bocchi indossano look griffati che non passano inosservati ...myluxury

Selvaggia Lucarelli, affondo con polemica contro Ilary Blasi e il flop del suo “pubblicizzatissimo” libro: La giornalista è tornata ad attaccare l’ex signora Totti e il suo libro “Che stupida. La mia verità” evidenziando i deludenti dati di vendita ...libero