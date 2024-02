Ilaria Salis | Tajani al ministro ungherese | “Nessuna interferenza” A Roma scritte minatorie contro di lei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 febbraio 2024 – Il caso dicontinua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica, italiana e: da una parte la linea del governo di Meloni che cerca di tutelare l’insegnate monzese, senza però perdere i rapporti con il governo di Viktor Orbán e dall’altra linea, durissima, del governo, che non intende fare passi indietro sulla vicenda. L’insegnante monzese di 39 anni è stata arrestata l’11 febbraio 2023 a Budapest, con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti neonazisti: si trova detenuta preventivamente in un carcere di massima sicurezza. Ieri, mercoledì 28 febbraio, ildegli EsteriPéter Szijjártó e il corrispettivo italiano Antoniohanno avuto un colloquio per fare un ...