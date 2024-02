Ilaria Salis | lettere dal carcere | “Non posso parlare neanche con mia madre”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo aver condiviso le sue tormentate esperienze di prigionia attraverso un memoriale,ha deciso di aprire le porte del suo cuore anche attraverso le pagine di un diario, rivivendo così i primi giorni angoscianti trascorsi dietro le sbarre a Budapest. Ledidalla prigione L’11 febbraio 2023,è stata arrestata in Ungheria con l’accusa di aver aggredito due neonazisti nel “Giorno dell’onore”. Le foto che la ritraggono in manette a mani e piedi durante il processo hanno scosso l’opinione pubblica, riportando l’attenzione sui diritti umani e le condizioni carcerarie. “Cara mamma, ti scrivo”, inizia così una delle pagine del diario di, dove si descrive come “Io, straniera tumulata viva”, un’anima ...