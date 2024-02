Ilaria Salis | il ministro ungherese attacca ancora | “Scioccato dalle reazioni italiane” Tajani ribadisce | “Nessuna interferenza”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prosegue lo scontro politico-diplomatico tra Ungheria e Italia dopo le tensioni seguite al vertice a Roma tra i ministri degli esteri dei due Paesi. Al centro sempre il caso di, la 39enne attivista antifascista di Monza detenuta a Budapest dall’11 febbraio del 2023 con l’accusa di lesioni aggravate ai danni di alcuni neonazisti. “Sono”, ha ribadito ildegli esteriPéter Szijjártó con un video postato su Facebook. “Questa signora è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una martire“, ha aggiunto Szijjártó sottolineando che “in Ungheria le persone sono state quasi uccise. La gente è stata quasi picchiata a morte nelle strade, e poi questa signora viene dipinta come una ...

