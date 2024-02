Il week-end al cinema | da “Caracas” a “La sala professori”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arriva al”. Il film, che approda nelle sale giovedì 29 febbraio, è diretto da Marco D’Amore e nel cast annovera Toni Servillo e Marco D’Amore. Altra novità sul grande schermo è costituita da “La”, presentato in anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino, dove ha ottenuto il premio come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E. e il Premio EuropaLabel, ha ottenuto numerosi elogi ed è candidato al Premio Oscar come miglior film straniero. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Estranei” e “My sweet monster”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO CAPITOL MULTIa Bergamo “Dune – Parte 2” (ore 20:30); “” (ore ...