Il Volo questa mattina da Fiorello a Viva Rai2 | “L’atomo è divisibile ma noi no”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Neanche il brutto tempo ferma la mitica banda di! In questo ultimo giorno di febbraio,, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast, con ospite speciale Il, fa risplendere il Foro italico con musica e ironia nonostante la pioggia. Ecco che quindi si legge, e ovviamente si commenta, la rassegna stampa del giorno. Ilda! Nessuno scioglimento del gruppo musicale Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che dal 2009 formano il trio musicale de Ilsono stati ospiti da Rosario! I cantanti hanno voluto ...

Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Una epigrafe decisamente singolare quella che vedete in foto e la cui storia è stata riportata dai colleghi del Il ... (dayitalianews)

Roma custodisce numerosi tesori tra chiese, siti archeologici e opere d’arte, ma non solo: nella Capitale aleggia anche il mistero della strada in cui c’è ... (funweek)

Il Volo si scioglie I tre cantanti fanno pace in diretta da Fiorello: «L'atomo è divisibile, noi no»: Adesso la risposta arriva direttamente da loro. Cosa hanno detto questa mattina Il Volo è stato ospite da Fiorello a Viva Rai2. Tra una «Grande amore» più o meno sussurrata a via Asiago, una ...ilgazzettino

"Riconvertire in fretta le tecnologie verso il nuovo". L'intervista al presidente Volvo Italia, Michele Crisci: un modello sui Volo punta tantissimo. "È il primo modello che nasce per essere completamente elettrico, quindi dalla piattaforma fino al pianale completamente piatto, tutte le caratteristiche di ...ilgiornale

La Francia nella morsa dello sciopero – da Parigi due ricordi di Francesco Russo: A Parigi difficile annoiarsi. Andare a lavorare la mattina é spesso un’impresa. Abito in questa città da decenni ma sul piano dei disordini sociali, é sempre il caos. Mi ricordo della prima volta in c ...ticinolive.ch