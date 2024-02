Il Tribunale dichiara lo stato di insolvenza dell' ex Ilva

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilfallimentare di Milano hato lodiper Acciaierie d'Italia spa. Un passaggio che consente di fatto di avviare l'amministrazione straordinaria. Lazione, allo stesso tempo, dovrebbe far scattare un'inchiesta con l'ipotesi di bancarotta sulla gestione e i conti'ex. I giudici (collegio presieduto da Laura De Simone) hanno fissato l'udienza per l'accertamentopassivo e le domande dei creditori per il 19 giugno. Nell'udienza di due giorni fa, davanti alla Sezione fallimentare, i legali di Invitalia, socio pubblico di AdI spa, e del Commissario straordinario Giancarlo Quaranta, nominato dal governo, avevano ribadito la ...

