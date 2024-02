Il Tre si confessa a Soundcheck | “Cresciuto fuori dai talent | sono passato da invisibile a voce dei ragazzi esclusi”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Tre dice che a Sanremo si sarebbe accontentato un onorevole 25esimo posto e invece s’è ritrovato 12esimo, lasciandosi dietro gente come Emma, Mannoia, The Kolors, Negramaro. Tutto a dispetto di un titolo d’album come ‘Invisibili’, scelto dal ventiseienne rapper romano con l’intenzione di scacciare un vecchio fantasma. “Da piccolo vivevo con la paura di non esistere, di camminare per strada senza che nessuno se ne accorgesse» ammette lui, all’anagrafe Guido Luigi Senia, sul set di “”, il format musicale disponibile sulla pagina web e sui social del nostro giornale. "Così ho deciso d’intitolare l’album “Invisibili“ giocando sul paradosso di essere diventato ladi tantisenza». Ha sempre evitato i. Perché? "Perché volevo costruirmi il mio castello da solo, anche ...

