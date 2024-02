Il Texas è in fiamme | incendio esteso per oltre 2mila km quadrati | il secondo più grande della storia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una serie di incendi sta bruciando il. Si tratta di un focolaiochilometri, che ha sconfinato anche nello stato dell’Oklahoma ed è ilpiùnelladello Stato, l’ultimo era stato nel 2006 e provocò 13 morti. Le autorità hanno avvertito che potrebbero esserci danni ingenti alle comunità degli altipiani, anche se per ora non sono stati segnalati morti o feriti. I pompieri sono all’opera nel tentativo di contenere lema i forti venti stanno complicando le attività. Infatti, il servizio meteorologico nazionale afferma che le condizioni molto secche e ventose hanno preparato la scena per gli incendi all’iniziosettimana. Le ...

