Il Teatro Massimo di Palermo | gioiello architettonico e cuore pulsante della città

Al Teatro Cilea lo spettacolo di Maurizio Battista: “grazie Reggio per l’ospitalità” | INTERVISTE: Per la stagione teatrale in corso dell’Officina dell’Arte appuntamento questa sera, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, con lo spettacolo di Maurizio Battista. Dopo l’eccezionale spettacolo al Circo ...strettoweb

Teatro, "Sciara - Prima c'agghiorna" in scena a New York: Italian Theater Festival NY 2024". Nella Grande Mela, il festival del Teatro italiano si terrà dal 29 aprile al 13 maggio. Il cartellone è stato presentato alla New York University dal Kairos Italy ...ansa

La Nuova @ Scuola a Tiscali, Massimo Favini chief of staff: "Ecco come affrontiamo la quarta rivoluzione digitale": di Massimo Favini chief of staf, di Elisa Aquilino responsabile della cyber security e dei colleghi Roberto Brandi e Daniele Argiolas, è emerso il quadro di un mondo in continuo divenire che nel giro ...lanuovasardegna