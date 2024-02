“Il teatro degli illusi” | il primo lavoro musicale di Piero Lo Vuolo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AVELLINO – “Il” è ildiLo, irpino Doc. Questo album è nato da un’esigenza personale dell’artista. La musica lo ha accompagnato dagli 11 anni: pianoforte e basso, le prime jam session nei locali di Avellino e provincia. Gli anni della adolescenza e quelli successivi ad essali passa quasi sempre suonando con diversi gruppi in giro per la Campania. Poi il, il suo Bistrot Hirpinian Cluster nel centro storico di Avellino e per dodici anni gli strumenti sono stati accantonati, o meglio, confinati alle mura domestiche. E’ proprio lì che è nato questo disco. “Mi sono chiuso nel mio mondopopolato dai De Andrè, Tenco, Rino Gaetano, ...