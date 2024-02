Il tacco di Anguissa spezza l’incantesimo | riaccende la memoria del Napoli Corbo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ildiladel. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica. Forse tutto avviene in un attimo, quando dopo mezz’ora di ennesima intermittenza e già sotto di un gol, paventando l’ennesima sconfitta,raccoglie un passaggio corto dalla destra e inventa unche è luce d’artista, Rrahmani è lì pronto a girare in rete al centro di una difesa sbalordita. È un lampo chela, ilsi è finalmente riconosciuto, ha realizzato tutto quello che gli sembrava impossibile fare fino ad un minuto prima e che era l’anno scorso il suo ordinario repertorio. Il ...

Sassuolo-Napoli 1-6, Rrahmani è lo specialista nelle rimonte azzurre: Due su due. Quando c'è da metterci lo zampino, Amir Rrahmani c'è. E pensare che nella vita lui i gol li dovrebbe evitare, non segnare. Ma per la seconda volta in stagione ...ilmattino

Le pagelle. Difesa imbarazzante, Laurientè non osa mai: Analisi delle prestazioni dei giocatori nella partita contro il Napoli: alti e bassi, con errori fatali e qualche lode per le parate. Prestazioni altalenanti che hanno contribuito alla sconfitta.ilrestodelcarlino

Sassuolo-Napoli, pagelle: Osimhen-Kvara da impazzire, il voto a Calzona e il solito 10: I campioni d’Italia non si scompongono e, minuto dopo minuto, costruiscono l’assalto decisivo: prima il pareggio di Rrahmani sull’asse Di Lorenzo-Anguissa, con quest’ultimo che sforna l’assist di ...areanapoli