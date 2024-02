Il Sindaco Silvia Chiassai Martini al “The Energy Transition Expo” di Rimini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arezzo, 29 febbraio 2024 – “Key- The” è il più importante evento europeo dedicato a tecnologia, efficienza energetica ed energie rinnovabili che si svolge nei padiglioni della Fiera didal 28 febbraio al 1 marzo. Ilpartecipa alla Fiera, capitale delle energie rinnovabili per promuovere il modello virtuoso della “Fondazione Cer Italia” in merito allo sviluppo delle comunità energetiche nel nostro Paese. La manifestazione, punto di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo torna a consolidare il ruolo di network privilegiato per la community internazionale della transizione energetica, in grado di connettere fra loro i “key player” del settore e favorire l’interlocuzione con ...