Il sindaco di Calvignano Marco Casarini si è suicidato con un colpo di pistola | comunità sotto shock

(Di giovedì 29 febbraio 2024)di, piccolo borgo in provincia di Pavia, si ècon undi

sindaco-ristoratore in crisi. Gesto disperato in trattoria: Una tragedia personale, ma che ha inevitabilmente sconvolto le due comunità, sia quella amministrata come primo cittadino, sia quella dove gestiva la trattoria con la famiglia. Marco Casarini, 57 anni ...ilgiorno

sindaco si toglie la vita: Marco Casarini, 57 anni, sindaco del comune oltrepadano di Calvignano, piccolo borgo con poco più di cento abitanti a Pavia si è suicidato per motivi al momento sconosciuti.rainews

Comunità sotto choc: sindaco si toglie la vita con un colpo di pistola (NOME e FOTO): Tragedia nel pavese dove il sindaco di un comune dell’Oltrepò si è tolto la vita. Marco Casarini, 57 anni, era sindaco del comune di Calvignano, piccolo borgo con poco più di un centinaio di abitanti: ...zoom24